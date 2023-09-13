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Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди піде футболіст

13 вересня 2023 07:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди піде футболіст
Віталій Буяльський виходить на поле. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Буяльський може змінити клуб уже цього сезону. У послугах досвідченого футболіста зацікавлені закордонні команди.

"Динамо" готове відпустити Буяльського за розумну ціну, повідомляє Fanatik.

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Віталій Буяльський став капітаном "Динамо" після того, як Сергій Сидорчук покинув київський клуб. Однак півзахисник може незабаром наслідувати приклад свого товариша і теж змінити команду.

Куди може піти Буяльський

Одразу кілька клубів зберігають інтерес до 30-річного футболіста. Насамперед йдеться про турецькі команди. Місцеві "Трабзонспор" та "Фенербахче" давно стежать за грою Віталія Буяльського, а стамбульці нещодавно навіть цікавилися його трансферною вартістю.

Віталій Буяльський
Буяльський у матчі проти "Бешикташу". Фото: пресслужба "Динамо"

За інформацією журналістів, уже взимку "Динамо" може отримати пропозицію щодо гравця у розмірі 900 тисяч євро. Якщо воно влаштує київський клуб, то Буяльський майже напевно буде проданий.

Також Віталієм цікавляться клуби з Німеччини та Греції, проте детальної інформації щодо цього немає.

Крім капітана, "Динамо" може продати голкіпера Георгія Бущана та захисника Дениса Попова.

Нагадаємо, Мудрик або Стерлінг підуть із "Челсі": коли це станеться. 

Андрій Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні. 

Брат голкіпера "Шахтаря" загинув на фронті. 

Англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей. 

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