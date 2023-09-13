Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди піде футболіст
Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Буяльський може змінити клуб уже цього сезону. У послугах досвідченого футболіста зацікавлені закордонні команди.
"Динамо" готове відпустити Буяльського за розумну ціну, повідомляє Fanatik.
Віталій Буяльський став капітаном "Динамо" після того, як Сергій Сидорчук покинув київський клуб. Однак півзахисник може незабаром наслідувати приклад свого товариша і теж змінити команду.
Куди може піти Буяльський
Одразу кілька клубів зберігають інтерес до 30-річного футболіста. Насамперед йдеться про турецькі команди. Місцеві "Трабзонспор" та "Фенербахче" давно стежать за грою Віталія Буяльського, а стамбульці нещодавно навіть цікавилися його трансферною вартістю.
За інформацією журналістів, уже взимку "Динамо" може отримати пропозицію щодо гравця у розмірі 900 тисяч євро. Якщо воно влаштує київський клуб, то Буяльський майже напевно буде проданий.
Також Віталієм цікавляться клуби з Німеччини та Греції, проте детальної інформації щодо цього немає.
Крім капітана, "Динамо" може продати голкіпера Георгія Бущана та захисника Дениса Попова.
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