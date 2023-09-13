Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди піде футболіст

Віталій Буяльський виходить на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Буяльський може змінити клуб уже цього сезону. У послугах досвідченого футболіста зацікавлені закордонні команди.

"Динамо" готове відпустити Буяльського за розумну ціну, повідомляє Fanatik.

Читайте також:

Віталій Буяльський став капітаном "Динамо" після того, як Сергій Сидорчук покинув київський клуб. Однак півзахисник може незабаром наслідувати приклад свого товариша і теж змінити команду.

Куди може піти Буяльський

Одразу кілька клубів зберігають інтерес до 30-річного футболіста. Насамперед йдеться про турецькі команди. Місцеві "Трабзонспор" та "Фенербахче" давно стежать за грою Віталія Буяльського, а стамбульці нещодавно навіть цікавилися його трансферною вартістю.

Буяльський у матчі проти "Бешикташу". Фото: пресслужба "Динамо"

За інформацією журналістів, уже взимку "Динамо" може отримати пропозицію щодо гравця у розмірі 900 тисяч євро. Якщо воно влаштує київський клуб, то Буяльський майже напевно буде проданий.

Також Віталієм цікавляться клуби з Німеччини та Греції, проте детальної інформації щодо цього немає.

Крім капітана, "Динамо" може продати голкіпера Георгія Бущана та захисника Дениса Попова.

Нагадаємо, Мудрик або Стерлінг підуть із "Челсі": коли це станеться.

Андрій Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні.

Брат голкіпера "Шахтаря" загинув на фронті.

Англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей.