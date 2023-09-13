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Судаков пояснив помилку, через яку Україна пропустив гол від Італії

13 вересня 2023 09:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков пояснив помилку, через яку Україна пропустив гол від Італії
Зінченко спостерігає, як Судаков бореться із суперником. Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков прокоментував поразку своєї національної команди від Італії. "Синьо-жовті" програли на "Сан-Сіро" з рахунком 1:2 у матчі відбору на Євро-2024.

Перший гол італійці забили після помилки Судакова, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Георгій Судаков перепросив перед партнерами по команді та вболівальниками збірної України за епізод, який стався в першому таймі матчу з Італією. 21-річний футболіст послизнувся і не зміг прийняти м'яч, через що той дістався супернику. Так було забито перший гол "скуадри адзурри".

Як Судаков пояснив свою помилку

Хавбек розуміє, що ніхто не має права припускатися таких промахів у матчах рівня збірних команд. Перед кожною грою потрібно ретельно підбирати взуття. Георгій Судаков одягнув бутси із пластиковими шипами, тоді як треба було вибрати взуття з металевими шипами. Через це він послизнувся і втратив рівновагу у відповідальний момент.

Збірна України
Збірна України до гри. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Георгій Судаков зізнався, що Україна не зуміла витримати тим, що нав'язали суперники. Італія хотіла реабілітуватися перед власними вболівальниками за нічию з Північною Македонією (1:1) минулого туру. Неймовірна підтримка трибун гнала команду Лучано Спаллетті вперед.

Збірна України проведе важливі поєдинки відбору на Євро-2024 у середині жовтня. Команда Реброва зустрінеться спочатку з Мальтою, а потім із Північною Македонією. У цих зустрічах не можна втрачати очки.

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