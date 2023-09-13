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Судаков объяснил ошибку, из-за которой Украина пропустил гол от Италии

13 сентября 2023 09:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков объяснил ошибку, из-за которой Украина пропустил гол от Италии
Зинченко наблюдает, как Судаков борется с соперником. Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение своей национальной команды от Италии. "Сине-желтые" проиграли на "Сан-Сиро" со счетом 1:2 в матче отбора на Евро-2024. 

Первый гол итальянцы забили после ошибки Судакова, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Георгий Судаков принес извинения партнерам по команде и болельщикам сборной Украины за эпизод, который произошел в первом тайме матча с Италией. 21-летний футболист поскользнулся и не смог принять мяч, из-за чего тот достался сопернику. Так был забит первый гол "скуадры адзурры". 

Как Судаков объяснил свою ошибку 

Хавбек понимает, что никто не имеет право допускать такие промахи в матчах уровня сборных команд. Перед каждой игрой необходимо тщательно подбирать обувь. Георгий Судаков надел бутсы с пластиковыми шипами, тогда как надо было выбрать обувь с металлическими шипами. Из-за этого он поскользнулся и потерял равновесие в ответственный момент. 

Сборная Украины
Сборная Украины перед игрой. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Георгий Судаков признался, что Украина не сумела выдержать тем, который навязали соперники. Италия хотела реабилитироваться перед собственными болельщиками за ничью с Северной Македонией (1:1) в прошлом туре. Невероятная поддержка трибун гнала команду Лучано Спаллетти вперед. 

Сборная Украины проведет важные поединки отбора на Евро-2024 в середине октября. Команда Реброва встретится сначала с Мальтой, а затем с Северной Македонией. В этих встречах нельзя терять очки. 

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