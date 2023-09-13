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Забарный рассказал, как сборная Украины может пробиться на Евро-2024

13 сентября 2023 16:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный рассказал, как сборная Украины может пробиться на Евро-2024
Илья Забарный в борьбе с Уилфредом Ньонто. Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о поражении национальной команды в матче отбора на Евро-2024. Подопечные Сергея Ребров уступили Италии в Милане со счетом 1:2. 

Забарный считает, что Украина еще может пробиться на континентальное первенство, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Youtube-канал "Суспільне Спорт". 

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Илья Забарный
Илья Забарный во время интервью. Скриншот YouTube

Украинский защитник признался, что было сложно играть против Италии через несколько дней после матча с Англией. Забарный поблагодарил болельщиков национальной команды, который приходят на стадионы и поддерживают подопечных Сергея Реброва у экранов телевизоров. 

Шансы сборной Украины 

Молодой защитник считает, что у "сине-желтых" еще есть возможность пробиться на чемпионат Европы-2024. Для этого сборной Украины нельзя терять очки в каждом из трех оставшихся матчах. 

"Нам необходимо отдать на поле все силы. Выложиться по максимуму, полностью, без остатка. Сыграть, как единое целое. И тогда сборная Украины сможет пробиться на Евро-2024. Наши болельщики это заслужили. Во время матчей у них появляется возможность отвлечься от того, что вокруг происходит", — рассказал Илья Забарный. 

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