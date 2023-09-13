Зинченко назвал главную ошибку сборной Украины в матче против Италии

Александр Зинченко борется с соперником. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко подвел итог игры сборной Украины в матче против национальной команды Италии. Подопечные Сергея Реброва уступили в Милане со счетом 1:2.

Зинченко признал, что сборная Италии заслужила победу, сообщает "Взбірна".

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Украинский защитник отметил, что команда Лучано Спаллетти лучше смотрелась на поле "Сан-Сиро". Гости уступили итальянцам и по игре, и по результату. Однако во втором тайме "скуадра адзурра" немного устала и отошла к своим воротам, чтобы сохранить победный счет. Украинцы заиграли более активно и могли забить второй мяч.

Зинченко на фоне ликующих итальянцев. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Индивидуальный класс итальянцев

Александр Зинченко напомнил, что сборная Италии представлена игроками из европейских грандов, которые любят и прекрасно умеют играть в футбол. Они комбинируют с мячом на высокой скорости и обладают высокой культурой паса.

"Эта игра будет для нас очень хорошим опытом, проанализируем тренер укажет на наши ошибки и увидим, что будет во втором матче. Но до второго матча у нас еще есть очень важные игры, в которых нужно брать свои очки", — рассказал Александр Зинченко.

Украинский футболист отметил, что в таких поединках многое решает индивидуальный класс игроков. Он оказался выше у сборной Италии. Команде Сергея Реброва так и не удалось навязать сопернику свою волю. Гости позволили сборной Италии создать слишком много моментов у ворот Георгия Бущана.

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