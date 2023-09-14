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Гравець "Зорі" розповів правду про звільнення Лалатовича

14 вересня 2023 17:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравець "Зорі" розповів правду про звільнення Лалатовича
Ненад Лалатович на пресконференції. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Хавбек луганської "Зорі" В'ячеслав Чурко розповів про зміни у команді після зміни тренера. На старті сезону замість Ненада Лалатовича прийшов Валерій Кривенцов.

Чурко підтвердив, що новий наставник покращив фізичний стан гравців, повідомляє УПЛ-ТВ.

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В'ячеслав Чурко не має жодних претензій до Ненада Лалатовича. Проте півзахисник "Зорі" зізнався, що тренерський процес, який організував попередній наставник команди, не дозволяв луганчанам демонструвати на полі свої найкращі якості. 

Вячеслав Чурко
В'ячеслав Чурко на відпочинку. Фото: instagram.com/vyacheslavchurko/

Що сказав Чурко про Лалатовича

Футболіст згадав, що під час передсезонних зборів гравці "Зорі" проводили не більше одного заняття на день. В'ячеслав Чурко вже тоді розумів, що це неправильно. До того ж у Ненада Лалатовича була не повна обойма футболістів, що теж позначилося на результатах.

"У нас новий головний тренер, тому я сподіваюся, що ми почнемо радувати наших уболівальників, як це робили минулого сезону. Ми хочемо повернутися до того футболу, який демонстрували раніше — високий пресинг, контроль м'яча.

Кривенцова я знаю давно, із 14 років. Це школа "Шахтаря". Думаю, з ним усе буде гаразд. Працюємо над тактикою, над переміщеннями. Наробляємо щось схоже на те, що було минулого сезону", — розповів В'ячеслав Чурко.

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