Тимощук вперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав

Анатолій Тимощук після матчу. Скриншот YouTube

Колишній капітан донецького "Шахтаря" Анатолій Тимощук прокоментував той факт, що його позбавили всіх нагород в Україні. Це стало відповіддю на мовчазну позицію ексфутболіста щодо подій, що відбуваються на його батьківщині.

Тимощук продовжує жити та працювати в Росії, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Анатолій Тимощук став одним з учасників благодійного матчу на згадку про вихованця одеського "Чорноморця" Іллю Цимбаларя. Після гри футболістові поставили запитання, що він думає про позбавлення всіх українських нагород.

Анатолій Тимощук під час інтерв’ю. Скриншот YouTube

Що відповів Тимощук

Колишній капітан збірної України та один із рекордсменів національної команди при відповіді на це питання повернувся до звичної тактики. Анатолій Тимощук заявив, що не бажає коментувати цю тему. Після цього футболіст розвернувся та пішов.

Тимощук родом із Луцька, де досі живуть рідні та близькі гравці. Анатолій давно працює у "Зеніті", в якому закінчував ігрову кар'єру. Він не коментує війну в Україні та залишається жити в Росії.

У день народження Анатолія Тимощука Луцька міська рада вирішила позбавити його звання "Почесний громадянин міста".

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