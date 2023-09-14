Румунські ультрас зазіхнули на територію України

Банери ультрас Румунії. Фото: REUTERS/George Calin

У Бухаресті під час матчу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 між збірними Румунії та Косово (2:0) відзначилися місцеві вболівальники. Вони зазіхнули на території трьох країн.

Через дії ультрас матч перервали на 50 хвилин, повідомив портал Новини.LIVE.

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На 18-й хвилині головний арбітр матчу Віллі Делажо з Франції призупинив матч та забрав команди з поля.

Збірна Косово. Фото: REUTERS/George Calin

Шовіністичні румунські фанати

Матч призупинили після того, як вболівальники збірної Румунії кричали "Косово — це Сербія". Також вони вивісили антиукраїнський та антимолдавський банер з текстом: "Бессарабія — це Румунія".

В УЄФА повідомили, що побачили на трибунах дискримінацію з боку румунських уболівальників. При цьому арбітр не дотримався правил УЄФА, оскільки призупинив гру, а мав зупинити, бо фанати продовжили таку поведінку.

Після гри Федерація футболу Румунії назвала поведінку вболівальників безвідповідальною та дистанціювалась від них.

За таку поведінку збірну Румунії можуть покарати на проведення кількох матчів без уболівальників.

Зазначимо, що Бессарабія розташована на території Румунії та в частинах Одеської й Чернівецької областей України.

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