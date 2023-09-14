Румынские ультрас посягнули на территорию Украины

Баннеры ультрас Румынии. Фото: REUTERS/George Calin

В Бухаресте во время матча квалификации на чемпионат Европы-2024 между сборными Румынии и Косово (2:0) отличились местные болельщики. Они покушались на территории трех стран.

Из-за действий ультрас матч прервали на 50 минут, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Косово. Фото: REUTERS/George Calin

Шовинистические румынские фанаты

Матч приостановили после того, как болельщики сборной Румынии кричали "Косово — это Сербия". Также они вывесили антиукраинский и антимолдавский баннер с текстом: "Бессарабия — это Румыния".

В УЕФА сообщили, что увидели на трибунах дискриминацию со стороны румынских болельщиков. При этом арбитр не придерживался правил УЕФА, поскольку приостановил игру, а должен был остановить, потому что фанаты продолжили такое поведение.

После игры Федерация футбола Румынии назвала поведение болельщиков безответственным и дистанцировалась от них.

За такое поведение сборную Румынии могут наказать на проведение нескольких матчей без болельщиков.

Отметим, что Бессарабия находится на территории Румынии и в частях Одесской и Черновицкой областей Украины.

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