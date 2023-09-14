Цыганков может уйти из "Жироны": игроком заинтересовался топ-клуб

Виктор Цыганков в матче против сборной Италии. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Один из лидеров сборной Украины Виктор Цыганков может покинуть испанскую "Жирону" после завершения текущего сезона. В услугах молодого игрока заинтересованы сразу несколько клубов.

У Цыганкова будет большой выбор команд, в которых можно продолжить карьеру, сообщает Daily Mail.

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Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков уже следующим летом может "пойти на повышение". Успешная игра молодого футболиста возобновила внимание топ-клубов к воспитаннику "Динамо". Им интересуются представители сразу нескольких чемпионатов.

В какую команду может перейти Цыганков

Английский "Манчестер Сити" и испанская "Жирона" входят в одну корпорацию, что упрощает переход футболистов из одной команды в другую, равно как и наоборот. Представители чемпионов Англии заинтересованы в том, чтобы Виктор Цыганков продолжал прогрессировать.

Виктор Цыганков борется с Беном Чилуэллом. Фото: Reuters/Matthew Childs

Если украинец проведет хороший сезон в Испании, но уже летом может оказаться в Англии. "Сити" будет готов заплатить за Цыганкова около 30 млн евро.

Помимо этого, за прогрессом полузащитника "Жироны" продолжают наблюдать в Италии. Цыганковым интересуются "Интер", "Наполи" и "Лацио".

В сезоне 2023/2024 Виктор Цыганков сыграл в составе "Жироны" четыре матча, в которых сделал одну результативную передачу. Украинец перешел в испанскую команду в январе 2023 года.

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