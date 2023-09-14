Циганков може піти з "Жирони": гравцем зацікавився топклуб

Віктор Циганков у матчі проти збірної Італії. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Один із лідерів збірної України Віктор Циганков може залишити іспанську "Жирону" після завершення цього сезону. У послугах молодого гравця зацікавлені одразу кілька клубів.

Циганкова матиме великий вибір команд, у яких можна продовжити кар'єру, повідомляє Daily Mail.

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Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков уже наступного літа може "піти на підвищення". Успішна гра молодого футболіста поновила увагу топклубів до вихованця "Динамо". Ним цікавляться представники одразу кількох чемпіонатів.

До якої команди може перейти Циганков

Англійський "Манчестер Сіті" та іспанська "Жирона" входять в одну корпорацію, що спрощує перехід футболістів з однієї команди в іншу, як і навпаки. Представники чемпіонів Англії зацікавлені у тому, щоб Віктор Циганков продовжував прогресувати.

Віктор Циганков бореться з Беном Чілуеллом. Фото: Reuters/Matthew Childs

Якщо українець проведе добрий сезон в Іспанії, але вже влітку може опинитися в Англії. "Сіті" буде готовий заплатити за Циганкова близько 30 млн євро.

Крім того, за прогресом півзахисника "Жирони" продовжують спостерігати в Італії. Циганковим цікавляться "Інтер", "Наполі" та "Лаціо".

У сезоні 2023/2024 Віктор Циганков зіграв у складі "Жирони" чотири матчі, в яких зробив одну результативну передачу. Українець перейшов до іспанської команди у січні 2023 року.

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