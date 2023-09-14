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Лунін став найгіршим гравцем "Реала" за важливим показником: деталі

14 вересня 2023 14:21
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Агабекян Карен
редактор
Лунін став найгіршим гравцем "Реала" за важливим показником: деталі
Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін отримав найнижчі показники у своїй команді. При цьому у конкурента українця на позиції воротаря вони найвищі.

Розробники EA Sports FC 24 презентували картки з рейтингами для гравців мадридського "Реала".

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Зазначимо, що Лунін залишив рік контракту з "Реалом", де він є дублером орендованого у "Челсі" воротаря Кепи Аррісабалаги.

Лунін — найгірший у команді зірок

Розробники гри EA Sports FC 24 оновили рейтинг гравцям мадридського "Реала" і, на їхню думку, бал українця — 74.

Найвищий рейтинг у клубі у конкурента Луніна бельгійця Тібо Куртуа — 90.

Бразильський зірковий вінгер "Реалу" Вінісіус Жуніор отримав рейтинг 88, а у зіркового новачка Джуда Беллінгема — 86.

Мадридський "Реал" може продати Луніна у січні, щоб отримати за голкіпера компенсацію. При цьому Андрій за півроку до закінчення контракту сам зможе підписати попередній контракт з будь-яким із клубів, які їм цікавляться, й тоді піде влітку вільним агентом.

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