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Лунин стал худшим игроком "Реала" по важному показателю: детали

14 сентября 2023 14:21
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Агабекян Карен
редактор
Лунин стал худшим игроком "Реала" по важному показателю: детали
Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
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Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получил самые низкие показатели в своей команде. При этом у конкурента украинца на позиции вратаря они самые высокие.

Разработчики EA Sports FC 24 представили карточки с рейтингами для игроков мадридского "Реала".

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Отметим, что у Лунина остался год контракта с "Реалом", где он является дублером арендованного у "Челси" вратаря Кепы Аррисабалаги.

Лунин — худший в команде звезд

Разработчики игры EA Sports FC 24 обновили рейтинг игрокам мадридского "Реала" и по их мнению балл украинца — 74.

Наивысший рейтинг в клубе у конкурента Лунина бельгийца Тибо Куртуа — 90.

Бразильский звездный вингер "Реала" Винисиус Жуниор получил рейтинг 88, а у звездного новичка Джуда Беллингема — 86.

Мадридский "Реал" может продать Лунина в январе, чтобы получить за голкипера компенсацию. При этом Андрей за полгода до окончания контракта сам сможет подписать предварительный контракт с любым из интересующихся им клубов и тогда уйдет летом свободным агентом.

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