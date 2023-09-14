Лунин стал худшим игроком "Реала" по важному показателю: детали
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получил самые низкие показатели в своей команде. При этом у конкурента украинца на позиции вратаря они самые высокие.
Разработчики EA Sports FC 24 представили карточки с рейтингами для игроков мадридского "Реала".
Отметим, что у Лунина остался год контракта с "Реалом", где он является дублером арендованного у "Челси" вратаря Кепы Аррисабалаги.
Лунин — худший в команде звезд
Разработчики игры EA Sports FC 24 обновили рейтинг игрокам мадридского "Реала" и по их мнению балл украинца — 74.
Наивысший рейтинг в клубе у конкурента Лунина бельгийца Тибо Куртуа — 90.
Бразильский звездный вингер "Реала" Винисиус Жуниор получил рейтинг 88, а у звездного новичка Джуда Беллингема — 86.
Мадридский "Реал" может продать Лунина в январе, чтобы получить за голкипера компенсацию. При этом Андрей за полгода до окончания контракта сам сможет подписать предварительный контракт с любым из интересующихся им клубов и тогда уйдет летом свободным агентом.
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