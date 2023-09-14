Тимощук впервые ответил на обвинения в предательстве Украины: что он сказал
Бывший капитан донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук прокомментировал тот факт, что его лишили всех наград в Украине. Это стало ответом на молчаливую позицию экс-футболиста относительно событий, которые происходят на его родине.
Тимощук продолжает жить и работать в России, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на местные СМИ.
Анатолий Тимощук стал одним из участников благотворительного матча в память о воспитаннике одесского "Черноморца" Илье Цымбаларе. После игры футболисту задали вопрос о том, что он думает про лишение всех украинских наград.
Что ответил Тимощук
Бывший капитан сборной Украины и один из рекордсменов национальной команды при ответе на этот вопрос вернулся к привычной тактике. Анатолий Тимощук заявил, что не желает комментировать данную тему. После этого футболист развернулся и ушел.
Тимощук родом из Луцка, где до сих пор живут родные и близкие игрока. Анатолий давно работает в "Зените", в котором заканчивал игровую карьеру. Он не комментирует войну в Украине и остается жить в России.
В день рождения Анатолия Тимощука Луцкий городской совет решил лишить его звания "Почетный гражданин города".
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