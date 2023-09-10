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Лалатович требует деньги от луганской "Зари"

10 сентября 2023 14:25
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Агабекян Карен
редактор
Лалатович требует деньги от луганской "Зари"
Ненад Лолатович. Фото: ФК "Заря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сербский специалист Ненад Лалатович ранее из-за неудачных результатов заявил, что покидает пост главного тренера луганской "Зари". Серб на эмоциях даже говорил, что ему не нужна никакая компенсация.

Но оказалось, что он все же хочет получить деньги от владельцев клуба, сообщает ТаТоТаке.

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Лалатович хочет зарплату

Источник сообщил, что от компенсации специалист отказался перед журналистами, а у руководства клуба попросил выплатить ему зарплату за сентябрь, в котором он не работал. Пока он не получит деньги, он не будет подписывать расторжение контракта.

В "Заре" пообещали, что в течение недели заплатят тренеру.

"Заре" как-то нужно было вывести эти деньги за границу, то есть чтобы Лалатовичу заплатить, и они еще этого не сделали. Но обещают сделать в течение недели", — рассказал журналист Михаил Спиваковский.

Пока Лалатович официально не расторг контракт, клуб не может представить новым главным тренером Валерия Кривенцова.

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