Лалатович уйдет в отставку с поста тренера "Зари": луганчане потеряли очки с "Минаем"

Лалатович не видит будущего для себя в "Заре". Фото: Twitter/ZoruaLuhansk

Главный тренер "Зари" Ненад Лалатович сказал, что не оправдывает ожиданий, которые были на него возложены. Вероятно, наставник может уйти в отставку.

Об этом стало известно после матча с "Минаем", завершившегося ничьей 1:1, передает портал Новини.LIVE

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Тренер считает, что сам не оправдывает ожиданий от себя. Обещает отказаться от компенсации, будет говорить с президентом по этой теме.

Лалатович уверен, что то, что команда пока демонстрирует, — ее максимум, и он не может дать больше. Не будет не требовать компенсации за досрочное расторжение контракта.

Вели в счете, но пропустили с пенальти

Открыла счет именно "Заря", у которой на чужой половине поля сразился Батагов, сбросив мяч под удар Волошину. Тот пробил безупречно. И сразу "Заря" могла удваивать преимущество, если бы Мичин воспользовался передачей Антюха. "Минай" на это ответил выходом Вишневского тет-а-тет с Турбаевским. Здесь в первую очередь нужно отмечать ошибку Снурницына, которого Лалатович упрекал за аналогичные ошибки и в матче со "Славией". Вишневский пробил неудачно, но для защиты луганчан это был сигнал.

Матч против «Мину» закончился ничьей pic.twitter.com/rzKgtyQp5O — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 27, 2023

В конце концов, эта защита таки "привез" проблемы, когда Джордан сбил в собственной штрафной Твердохлеба. Пикантность ситуации добавляет тот факт, что несколькими минутами раньше Джордан вместе с Горбачем создали очередную опасность у ворот Бандуры. Но закономерно, что счет стал не 0:2, а 1:1: пенальти реализовал Витенчук.

В итоге матч так и завершился ничьей. Когда именно произойдет смена наставника у луганчан, пока официально неизвестно.

Минай — Заря — 1:1

Голы: Виттенчук, 25 (пен.) — Волошин, 16

Минай: Бандура - Солдат, Немчанинов, Ю. Кравчук, Булеза - Виттенчук, Ралюченко (Кораблин, 64) - Дмитрук, Твердохлеб, Гечев (Одарюк, 63) - Вишневский (Рогозинский, 78).

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын (Дришлюк, 46) - Горбач (Алефиренко, 46), Мичин (Хахлев, 72) - Антюх, Волошин (Чурко, 61), Вантух - Бугай (6).

Предупреждение: Вишневский - Снурницын

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