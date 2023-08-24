Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Зоря" наприкінці матчу зі "Славією" втратила нічию arrow

"Зоря" наприкінці матчу зі "Славією" втратила нічию

24 серпня 2023 22:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Зоря" наприкінці матчу зі "Славією" втратила нічию
Перфоманс на матчі "Славія" —"Зоря". Фото: Твіттер
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лізі Європи стартували перші матчі плейоф кваліфікації Ліги Європи. У своїй парі із празькою "Славією" зіграла луганська "Зоря".

Матч завершився із рахунком 0:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що минулого раунду "Славія" за підсумками двох матчів пройшов віцечемпіона України "Дніпро-1".

Команди перед матчем підтримали Україну. Фото: "Славія"

Огляд матчу

"Славія" — "Зоря" — 2:0

Голи: Тіджані, 81, Масопуст, 90+4

"Славія": Коларж — Масопуст, Влчек, Голеш — Доудера, Зафейріс, Шевчик, Провод — Юрасек (ван Бурен, 58), Хитіл, Шранц (Бречка, 58).

Головний тренер: Індржих Трпшовскі.

"Зоря": Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин — Яцик (Чурко, 77), Дришлюк (Мічін, 46), Мишньов — Антюх (Горбач, 82), Герреро (Бугай, 82), Вантух.

Головний тренер: Ненад Лаватович.

Попередження: Дришлюк, Герреро, Хитіл, Яцик, Турбаєвський

З перших хвилин матчу стало зрозуміло, що "Зоря" сьогодні оборонятиметься та ловитиме суперників на контратаках. Це не дивно, оскільки в останніх турах УПЛ вони напрацьовували цю тактику.

У середині першого тайму "Зоря" пропустила гол. Після кутового з правого флангу та скидання на дальню штангу Масопуст пробив головою під поперечину. Турбаєвський відбив м'яч у ворота. Чехи раділи, але судді на ВАР побачили гру рукою Зафейріса — забитий м'яч скасовано.

"Зоря" намагалася відсидітися в обороні і дуже рідко йшла у напад. Вперше захисні нитки лопнули на 81-й хвилині. Шевчик подав кутовий, а Тиджані пробив головою у дальній кут воріт.

Рахунок був прийнятним для "Зорі", але на четвертій доданій хвилині матчу після подачі з правого флангу на дальню штангу Огунгбаї скинув м'яч на Масопуста і той забив у порожні ворота — 2:0.

Нагадаємо, Лунін піде з "Реала": Анчелотті зробив вибір.

"Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом".

Мбаппе здивував "ПСЖ" несподіваним рішенням: де хоче грати форвард.

Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер.

Салах піде з "Ліверпуля": це буде рекордний трансфер.

"Манчестер Сіті" заплатить великі гроші за гравця: Гвардіола наполягає на трансфері.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини на 24 серпня: День Незалежності України і пакет допомоги від Німеччини

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз