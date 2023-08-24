"Зоря" наприкінці матчу зі "Славією" втратила нічию

Перфоманс на матчі "Славія" —"Зоря". Фото: Твіттер

У Лізі Європи стартували перші матчі плейоф кваліфікації Ліги Європи. У своїй парі із празькою "Славією" зіграла луганська "Зоря".

Матч завершився із рахунком 0:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Команди перед матчем підтримали Україну. Фото: "Славія"

Огляд матчу

"Славія" — "Зоря" — 2:0

Голи: Тіджані, 81, Масопуст, 90+4

"Славія": Коларж — Масопуст, Влчек, Голеш — Доудера, Зафейріс, Шевчик, Провод — Юрасек (ван Бурен, 58), Хитіл, Шранц (Бречка, 58).

Головний тренер: Індржих Трпшовскі.

"Зоря": Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин — Яцик (Чурко, 77), Дришлюк (Мічін, 46), Мишньов — Антюх (Горбач, 82), Герреро (Бугай, 82), Вантух.

Головний тренер: Ненад Лаватович.

Попередження: Дришлюк, Герреро, Хитіл, Яцик, Турбаєвський

З перших хвилин матчу стало зрозуміло, що "Зоря" сьогодні оборонятиметься та ловитиме суперників на контратаках. Це не дивно, оскільки в останніх турах УПЛ вони напрацьовували цю тактику.

У середині першого тайму "Зоря" пропустила гол. Після кутового з правого флангу та скидання на дальню штангу Масопуст пробив головою під поперечину. Турбаєвський відбив м'яч у ворота. Чехи раділи, але судді на ВАР побачили гру рукою Зафейріса — забитий м'яч скасовано.

"Зоря" намагалася відсидітися в обороні і дуже рідко йшла у напад. Вперше захисні нитки лопнули на 81-й хвилині. Шевчик подав кутовий, а Тиджані пробив головою у дальній кут воріт.

Рахунок був прийнятним для "Зорі", але на четвертій доданій хвилині матчу після подачі з правого флангу на дальню штангу Огунгбаї скинув м'яч на Масопуста і той забив у порожні ворота — 2:0.

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