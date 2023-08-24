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"Заря" в конце матча со "Славией" потеряла ничью

24 августа 2023 22:36
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Агабекян Карен
редактор
"Заря" в конце матча со "Славией" потеряла ничью
Перфоманс на матче "Славия" — "Заря". Фото: Твиттер
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лиге Европы стартовали первые матчи плей-офф квалификации Лиги Европы. В своей паре с пражской "Славией" сыграла луганская "Заря".

Матч завершился со счетом 0:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в прошлом раунде "Славия" по итогу двух матчей прошла вице-чемпиона Украины "Днепр-1".

Команды перед матчем поддержали Украину. Фото: "Славия"

Обзор матча

"Славия" — "Заря" — 2:0

Голы: Тиджани, 81, Массопуст, 90+4

"Славия": Колларж — Массопуст, Влчек, Голеш — Доудера, Зафейрис, Шевчик, Провод — Юрасек (ван Бурен, 58), Хитил, Шранц (Бречко, 58).

Главный тренер: Индржих Трпшовски.

"Заря": Турбаевский — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын — Яцык (Чурко, 77), Дришлюк (Мичин, 46), Мишнев — Антюх (Горбач, 82), Герреро (Бугай, 82), Вантух.

Главный тренер: Ненад Лаватович.

Предупреждение: Дришлюк, Герреро, Хитил, Яцик, Турбаевский

С первых минут матча стало понятно, что "Заря" сегодня будет обороняться и ловить соперников на контратаках. Это и не удивительно, поскольку в последних турах УПЛ они нарабатывали эту тактику.

В середине первого тайма "Заря" пропустила гол. После углового из правого фланга и сброса на дальнюю штангу Масопуст пробил головой под перекладину. Турбаевский отбил мяч в ворота. Чехи радовались, но судьи на ВАР увидели игру рукой Зафейриса — забитый мяч отменен.

"Заря" пыталась отсидеться в обороне и очень редко шла в нападение. Впервые защитные нити лопнули на 81-й минуте. Шевчик подал угловой, а Тиджани пробил головой в дальний угол ворот.

Счет был приемлемым для "Зари", но на четвертой добавленной минуте матча после подачи с правого фланга на дальнюю штангу Огунгбаи сбросил мяч на Масопуста и тот забил в пустые ворота — 2:0.

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