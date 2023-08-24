Видеотрансляция матча "Славия" — "Заря": где и когда

"Заря" перед матчем. Фото: "Заря"

24 августа в Праге на "Эден Арене" в рамках первого матча плей-офф Лиги Европы "Славия" примет луганскую "Зарю". Украинский клуб только стартует в еврокубках.

Видеотрансляция матча будет доступна в этой новости на портале Новини.LIVE.

Читайте также:

В предыдущем раунде Лиги Европы "Славия" остановила украинский "Днепр-1" — 3:0 дома и 1:1 в Кошице.

Анонс матча

"Славия" подошла к этому матчу в отличном состоянии, поскольку подопечные Индриха Трпишовски выиграли пять матчей подряд в чемпионате Чехии и сейчас единолично занимают первое место.

В отличие от соперника "Заря" после смены тренера выглядит несуразно, проиграла два матча в чемпионате, на пару с "Александрией" выдала самый скучный мат чемпионатов Украины. У Ненада Лалатовича не получилось сохранить футбол Патрика Ван Леувена и он сейчас пока не похож на человека, который знает, что делает.

Отметим, что "Славия" в последний раз проиграла в мае "Спарте" и с тех пор выиграли 13 матчей и еще два свели вничью.

Ориентировочные составы

"Славия": Коларж — Провод, Голеш, Огбу, Массопуст — Дорли, Зафейрис — Юречка, Лингр, Шранц — ван Бурен.

"Заря": Турбаевский — Вантух, Снурницын, Джордан, Кирюханцев — Мышнев, Батагов, Дришлюк — Волошин, Антюх, Герреро.

Где смотреть

Матч стартует 24 августа в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Прямой плеер с трансляцией будет доступен в этой новости.

Напомним, Лунин может получить приглашение от экзотического клуба.

Жена Роналду показала, как начались ее отношения с Криштиану.

"Динамо" пригласит звезду чемпионата Франции: о ком речь.

Виктор Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер.

Салах уйдет из "Ливерпуля": это будет рекордный трансфер.

Мбаппе удивил "ПСЖ" неожиданным решением: где хочет играть форвард.