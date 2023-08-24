Видеотрансляция матча "Славия" — "Заря": где и когда
24 августа в Праге на "Эден Арене" в рамках первого матча плей-офф Лиги Европы "Славия" примет луганскую "Зарю". Украинский клуб только стартует в еврокубках.
Видеотрансляция матча будет доступна в этой новости на портале Новини.LIVE.
В предыдущем раунде Лиги Европы "Славия" остановила украинский "Днепр-1" — 3:0 дома и 1:1 в Кошице.
Анонс матча
"Славия" подошла к этому матчу в отличном состоянии, поскольку подопечные Индриха Трпишовски выиграли пять матчей подряд в чемпионате Чехии и сейчас единолично занимают первое место.
В отличие от соперника "Заря" после смены тренера выглядит несуразно, проиграла два матча в чемпионате, на пару с "Александрией" выдала самый скучный мат чемпионатов Украины. У Ненада Лалатовича не получилось сохранить футбол Патрика Ван Леувена и он сейчас пока не похож на человека, который знает, что делает.
Отметим, что "Славия" в последний раз проиграла в мае "Спарте" и с тех пор выиграли 13 матчей и еще два свели вничью.
Ориентировочные составы
"Славия": Коларж — Провод, Голеш, Огбу, Массопуст — Дорли, Зафейрис — Юречка, Лингр, Шранц — ван Бурен.
"Заря": Турбаевский — Вантух, Снурницын, Джордан, Кирюханцев — Мышнев, Батагов, Дришлюк — Волошин, Антюх, Герреро.
Где смотреть
Матч стартует 24 августа в 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Прямой плеер с трансляцией будет доступен в этой новости.
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