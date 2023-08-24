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Відеотрансляція матчу "Славія" — "Зоря": де і коли

24 серпня 2023 12:20
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Агабекян Карен
редактор
Відеотрансляція матчу "Славія" — "Зоря": де і коли
"Зоря" перед матчем. Фото: "Зоря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

24 серпня у Празі на "Еден Арені" в рамках першого матчу плей-оф Ліги Європи "Славія" прийме луганську "Зорю". Український клуб лише стартує у єврокубках.

Відеотрансляція матчу буде доступна у цій новині на порталі Новини.LIVE.

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Анонс матчу

"Славія" підійшла до цього матчу у відмінному стані, оскільки підопічні Індріха Трпішовські виграли п'ять матчів поспіль у чемпіонаті Чехії та зараз одноосібно посідають перше місце.

На відміну від суперника "Зоря" після зміни тренера виглядає безглуздо, програла два матчі у чемпіонаті, на пару з "Олександрією" видала найнудніший матч чемпіонатів України. Ненаду Лалатовичу не вдалося зберегти футбол Патріка Ван Леувена і він зараз поки не схожий на людину, яка знає, що робить.

Зазначимо, що "Славія" востаннє програла у травні "Спарті" і з того часу виграли 13 матчів і ще два звели внічию.

Орієнтовні склади

"Славія": Коларж — Провід, Голеш, Огбу, Массопуст — Дорлі, Зафейріс — Юречка, Лінгр, Шранц — ван Бурен.

"Зоря": Турбаєвський — Вантух, Снурніцин, Джордан, Кірюханцев — Мишнев, Батагов, Дрішлюк — Волошин, Антюх, Герреро.

Де дивитись

Матч стартує 24 серпня о 20:00 за київським часом.

Відео трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Прямий плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині.

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