Кучер после поражения от "Славии" сказал, что его игроки еще не восстановились от отравления

Тренеру "Днепр-1" есть над чем подумать перед игрой ответом. Фото: СК "Днепр-1"

Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер сообщил причины сокрушительного поражения в Чехии в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. По его словам, "Славии" уступили из-за того, что последствия отравления еще дают о себе знать.

Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает сайт Новини.LIVE.

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"То, что мы планировали сделать сегодня, мы, конечно, не выполнили. Надо было разыгрывать мяч, входить в зоны. Почему ребята испугались, начали просто бить вперед и дарить мяч сопернику, а потому мы пропустили первый гол. Какая-то суматоха была в первые минуты и очень много ошибок. Играть было тяжело сегодня, ведь ребята все еще не восстановились после последствий отравления. Также был большой двухдневный переезд, и было видно, что игроки не восстановили силы. Очень тяжело им было", — объясняет поражение Кучера.

В Праге уступаем с большим счетом. pic.twitter.com/VIE2HKqHHa - СК Днепр-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) August 10, 2023

Главное восстановиться психологически

О возможности отыграться после 0:3 по словам тренера думать еще рано. Сначала нужно прийти в себя и сыграть в УПЛ.

"Результат, конечно не в нашу пользу – очень неприятный счет перед ответным матчем. Сейчас главное восстановить ребят в первую очередь психологически и физически, ведь у нас за два дня уже игра чемпионата, а уже после этого будем думать об ответном матче. успеть восстановиться. Снова сейчас будет долгий переезд, после чего сразу будем играть", — считает Александр.

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