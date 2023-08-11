Кучер після поразки від "Славії" сказав, що його гравці ще не відновились від отруєння

Тренеру "Дніпро-1" є над чим подумати перед грою відповіддю. Фото: СК "Дніпро-1"

Головний тренер СК "Дніпро-1" Олександр Кучер повідомив причини нищівної поразки у Чехії в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. За його словами "Славії" поступились через те, що наслідки отруєння ще дають про себе знати.

Про це він сказав на післяматчевій пресконференції, повідомляє сайт Новини.LIVE.

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"Те, що ми планували зробити сьогодні, ми, звичайно, не виконали. Треба було розігрувати м’яч, входити в зони. Чомусь хлопці злякалися, почали просто бити вперед і дарувати м’яч супернику, а через це ми пропустили перший гол. Якась метушня була у перші хвилини і дуже багато помилок. Грати було важко сьогодні, адже хлопці усе ще не відновилися після наслідків отруєння. Також був великий дводенний переїзд, і було видно, що гравці не відновили сили. Дуже важко їм було", – пояснює поразку Кучер.

В Празі поступаємося з великим рахунком. pic.twitter.com/VIE2HKqHHa — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) August 10, 2023

Головне відновитись психологічно

Про можливість відігратися після 0:3 за словами тренера думати ще зарано. Спочатку треба прийти в себе та зіграти в УПЛ.

"Результат, звичайно не на нашу користь – дуже неприємний рахунок перед матчем-відповіддю. Зараз головне відновити хлопців у першу чергу психологічно і фізично, адже у нас за два дні вже гра чемпіонату, а вже після цього будемо думати про матч-відповідь. Треба встигнути відновитися. Знову зараз буде довгий переїзд, після чого одразу будемо грати", — вважає Олександр.

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