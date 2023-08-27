Лалатович піде у відставку з поста тренера "Зорі": луганці втратили очки з "Минаєм"

Лалатович не бачить майбутього для себе в "Зорі". Фото: Twitter/ZoruaLuhansk

Головний тренер "Зорі" Ненад Лалатович сказав, що не виправдовує очікувань, які були на нього покладені. Ймовірно наставник може піти у відставку.

Про це стало відомо після матчу з "Минаєм", який завершився нічиєю 1:1, передає портал Новини.LIVE

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Тренер вважає, що й сам не виправдовує очікувань від себе. Обіцяє відмовитися від компенсації, буде говорити з президентом на цю тему.

Лалатович впевнений, що те, що команда наразі демонструє — її максимум, і він не може дати більше. Ненад не вимагатиме компенсації за дострокове розірвання контракту.

Вели в рахунку, але пропустили з пенальті

Відкрила рахунок саме "Зоря", у якої на чужій половині поля поборовся Батагов, скинувши м'яча під удар Волошину. Той пробив бездоганно. І одразу "Зоря" могла подвоювати перевагу, якби Мічин скористався передачею Антюха. "Минай" на це відповів виходом Вишневського тет-а-тет з Турбаєвським. Тут найперше треба відзначати помилку Снурніцина, якому Лалатович дорікав за аналогічні помилки й в матчі зі "Славією". Вишневський пробив невдало, але для захисту луганців це був сигнал.

Матч проти «Минаю» закінчився нічиєю pic.twitter.com/rzKgtyQp5O — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 27, 2023

Зрештою, цей захист таки "привіз" проблеми, коли Джордан збив у власному штрафному майданчику Твердохліба. Пікантності ситуації додає той факт, що кількома хвилинами раніше Джордан разом з Горбачем створили чергову небезпеку біля воріт Бандури. Але закономірно, що рахунок став не 0:2, а 1:1: пенальті реалізував Вітенчук.

У підсумку матч так й завершився нічиєю. Коли саме відбудеться зміна наставника у луганців наразі офіційно невідомо.

Минай — Зоря — 1:1

Голи: Вітенчук, 25 (пен.) — Волошин, 16

Минай: Бандура — Солдат, Нємчанінов, Ю. Кравчук, Булеза — Вітенчук, Ралюченко (Кораблін, 64) — Дмитрук, Твердохліб, Гечев (Одарюк, 63) — Вишневський (Рогозинський, 78).

Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин (Дришлюк, 46) — Горбач (Алефіренко, 46), Мічін (Хахльов, 72) — Антюх, Волошин (Чурко, 61), Вантух — Бугай (Герреро, 46).

Попередження: Вишневський — Снурніцин

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