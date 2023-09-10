Лалатовіч вимагає гроші від луганської "Зорі"

Ненад Лалатовіч. Фото: ФК "Зоря"

Сербський фахівець Ненад Лалатовіч раніше через невдалі результати заявив, що покидає посаду головного тренера луганської "Зорі". Серб на емоціях навіть казав, що йому не потрібна ніяка компенсація.

Але виявилось, що він все ж таки хоче отримати гроші від власників клубу, повідомило ТаТоТаке.

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Зазначимо, що Лалатовіч привів бронзового призера минулого сезону до 12-го місця в чемпіонаті України.

Лалатовіч хоче зарплатню

Джерело повідомило, що від компенсації фахівець відмовився перед журналістами, а у керівництва клубу попросив виплатити йому зарплатню за вересень, у якому він не працював. Поки він не отримає гроші, то не буде підписувати розірвання контракту.

У "Зорі" пообіцяли, що упродовж тижня заплатять тренеру.

"Зорі" якось треба було вивести ці гроші за кордон, тобто щоб Лалатовічу заплатити, і вони ще цього не зробили. Але обіцяють зробити впродовж тижня", — розповів журналіст Михайло Співаковський.

Поки Лалатовіч офіційно не розірвав контракт, клуб не може представити новим головним тренером Валерія Кривенцова.

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