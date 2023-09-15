Фьюри согласился на бой с Усиком: известно главное условие
Представители Александра Усика и Тайсона Фьюри вернулись к переговорам про организацию боя двух чемпионов. Противостояние может состояться уже в ближайшее время.
Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, сообщает ESPN.
Тайсон Фьюри и Александр Усик должны были противостоять друг другу на ринге в апреле 2023 года. Стороны несколько недель вели переговоры, однако британский боксер в итоге отказался от боя. Несмотря на это, Усик говорил, что в будущем поединок может состояться. Украинский боксер оказался прав.
Когда и где пройдет бой Усик — Фьюри
Согласно информации журналистов, представители команд обоих боксеров вернулись к вопросу о переговорах про организацию поединка. Обе стороны оптимистично настроены относительного этого противостояния, в котором заинтересованы и украинский, и британский боксеры.
Официально о поединке могут объявить после боя Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, который пройдет 28 октября в Эр-Рияде. Представители британца уже заявили, что после поединка болельщиков ждет важное объявление.
Журналисты считают, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри пройдет в Саудовской Аравии. Однако важно, чтобы британец действительно победил Фрэнсиса Нганну.
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