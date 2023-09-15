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Фьюри согласился на бой с Усиком: известно главное условие

15 сентября 2023 14:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри согласился на бой с Усиком: известно главное условие
Нганну осматривает живот Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Представители Александра Усика и Тайсона Фьюри вернулись к переговорам про организацию боя двух чемпионов. Противостояние может состояться уже в ближайшее время. 

Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, сообщает ESPN

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Тайсон Фьюри и Александр Усик должны были противостоять друг другу на ринге в апреле 2023 года. Стороны несколько недель вели переговоры, однако британский боксер в итоге отказался от боя. Несмотря на это, Усик говорил, что в будущем поединок может состояться. Украинский боксер оказался прав. 

Александр Усик
Александр Усик после боя с Даниэлем Дюбуа. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Когда и где пройдет бой Усик — Фьюри 

Согласно информации журналистов, представители команд обоих боксеров вернулись к вопросу о переговорах про организацию поединка. Обе стороны оптимистично настроены относительного этого противостояния, в котором заинтересованы и украинский, и британский боксеры. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри во время церемонии взвешивания. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Официально о поединке могут объявить после боя Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, который пройдет 28 октября в Эр-Рияде. Представители британца уже заявили, что после поединка болельщиков ждет важное объявление. 

Журналисты считают, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри пройдет в Саудовской Аравии. Однако важно, чтобы британец действительно победил Фрэнсиса Нганну. 

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