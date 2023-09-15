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Ф'юрі погодився на бій з Усиком: відома головна умова

15 вересня 2023 14:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ф'юрі погодився на бій з Усиком: відома головна умова
Нганну оглядає живіт Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Представники Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі повернулися до переговорів про організацію бою двох чемпіонів. Протистояння може відбутися вже найближчим часом.

Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі, повідомляє ESPN.

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Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик мали протистояти один одному на рингу у квітні 2023 року. Сторони кілька тижнів вели переговори, проте британський боксер відмовився від бою. Попри це, Усик говорив, що у майбутньому поєдинок може відбутися. Український боксер мав рацію.

Олександр Усик
Олександр Усик після бою з Даніелем Дюбуа. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Коли та де пройде бій Усик — Ф'юрі

За інформацією журналістів, представники команд обох боксерів повернулися до питання про переговори щодо організації поєдинку. Обидві сторони оптимістично налаштовані щодо цього протистояння, в якому зацікавлені й український, і британський боксери.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі під час церемонії зважування. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Офіційно про поєдинок можуть оголосити після бою Тайсона Ф'юрі з Френсісом Нганну, який відбудеться 28 жовтня в Ер-Ріяді. Представники британця вже заявили, що після поєдинку на вболівальників чекає важливе оголошення.

Журналісти вважають, що бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії. Однак важливо, щоб британець справді переміг Френсіса Нганну.

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