Ф'юрі погодився на бій з Усиком: відома головна умова
Представники Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі повернулися до переговорів про організацію бою двох чемпіонів. Протистояння може відбутися вже найближчим часом.
Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі, повідомляє ESPN.
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик мали протистояти один одному на рингу у квітні 2023 року. Сторони кілька тижнів вели переговори, проте британський боксер відмовився від бою. Попри це, Усик говорив, що у майбутньому поєдинок може відбутися. Український боксер мав рацію.
Коли та де пройде бій Усик — Ф'юрі
За інформацією журналістів, представники команд обох боксерів повернулися до питання про переговори щодо організації поєдинку. Обидві сторони оптимістично налаштовані щодо цього протистояння, в якому зацікавлені й український, і британський боксери.
Офіційно про поєдинок можуть оголосити після бою Тайсона Ф'юрі з Френсісом Нганну, який відбудеться 28 жовтня в Ер-Ріяді. Представники британця вже заявили, що після поєдинку на вболівальників чекає важливе оголошення.
Журналісти вважають, що бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії. Однак важливо, щоб британець справді переміг Френсіса Нганну.
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