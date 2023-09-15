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Гравців "Реала" заарештували прямо на базі клубу: у чому їх звинувачують

15 вересня 2023 11:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравців "Реала" заарештували прямо на базі клубу: у чому їх звинувачують
Клубна база "Реала". Фото: REUTERS/Sergio Perez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" виявився втягнутим у скандал, який може дорого обійтися репутації клубу. Відразу чотирьох футболістів було заарештовано на базі команди.

Гравцям "Реала" висунуто серйозні звинувачення, повідомляє El Confidencial.

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Чотири футболісти мадридського "Реала" залишили клубну базу "Вальдебебас" у супроводі представників правоохоронних органів. Їх звинуватили у справі про незаконне розповсюдження інтимного відео.

Реал Мадрид
База "Реала" "Вальдебебас". Фото: REUTERS/Sergio Perez

Гучний скандал у "Реалі"

Йдеться про арешт гравця команди "Кастілья" (фактично дубль "Реала". — Ред.) та трьох футболістів юнацької команди "Реал Мадрид С". Усі заарештовані спортсмени у відділенні поліції вже дали свідчення про ймовірне розповсюдження відео. Ролик зняв один з обвинувачених.

Представники цивільної гвардії затримали футболістів "Реала" на базі клубу та доставили їх до дільниці для проведення слідчих дій. Офіційно звинувачення звучить так: розкриття таємниці.

Стверджується, що один із них зняв відео сексуального характеру, в якому брала участь шістнадцятирічна дівчина. Футболісти не просто зняли відео без згоди потерпілої, а й поширили ролик у команді. Позов подала матір дівчини.

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