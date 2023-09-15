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Игроков "Реала" арестовали прямо на базе клуба: в чем их обвиняют

15 сентября 2023 11:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Игроков "Реала" арестовали прямо на базе клуба: в чем их обвиняют
Клубная база "Реала". Фото: REUTERS/Sergio Perez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" оказался втянут в скандал, который может дорого обойтись репутации клуба. Сразу четыре футболиста были арестованы на базе команды. 

Игрокам "Реала" предъявлены серьезные обвинения, сообщает El Confidencial

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Четыре футболиста мадридского "Реала" покинули клубную базу "Вальдебебас" в сопровождении представителей правоохранительных органов. Им предъявили обвинения по делу о незаконном распространении интимного видео.

Реал Мадрид
База "Реала" "Вальдебебас". Фото: REUTERS/Sergio Perez

Громкий скандал в "Реале" 

Речь идет об аресте игрока команды "Кастилья" (фактически дубль "Реала". — Ред.) и трех футболистов юношеской команды "Реал Мадрид С". Все арестованные спортсмены в отделении полиции уже дали свидетельство о вероятном распространении видео. Ролик снял один из обвиняемых. 

Представители гражданской гвардии задержали футболистов "Реала" на базе клуба и доставили их в участок для проведения следственных действий. Официально обвинение звучит так: раскрытие тайны.

Утверждается, что один из них снял видео сексуального характера, в котором участвовала шестнадцатилетняя девушка. Футболисты не просто сняли видео без согласия потерпевшей, но и распространили ролик в команде. Иск подала мать девушки. 

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