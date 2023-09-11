Скандал в "Манчестер Юнайтед": Антони сделал неожиданное заявление

Антони против Зинченко. Фото: Reuters/John Sibley

Бразильский полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Антони продолжает отбиваться от обвинений в насилии. Футболист опубликовал переписку, в которой нежно общается с девушкой, которая выдвинула против него обвинения.

Антони настаивает на том, что его подруга сама пришла в гости, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

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Антони в матче с "Вулверхэмптоном". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Что сделал Антони

Бразилец представил переписку с Ингрид Ланой, которая первой обвинила его в издевательствах. Во всяком случае, Антони утверждает, что вел беседу в телефоне именно в этой девушкой.

"Я искренне не хотел публиковать личную переписку, но речь идет о моей репутации и моем будущем. Все, что видно на скриншотах, доказывает, что у нас было одно свидание и оно было согласованным. Ингрид — мошенница, и я разберусь с ней в суде", — заявил Антони.

Переписка Антони с Ингрид Ланой. Скриншот YouTube

На скриншотах футболист мило общается якобы с истцом, которая напрашивается к нему в гости, называет "любимым" и настаивает на свиданиях. Как только Антони написал ей о том, что сохраняет переписку, она по какой-то причине начала просить его удалить скриншоты.

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