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Скандал у "Манчестер Юнайтед": Антоні зробив несподівану заяву

11 вересня 2023 16:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Скандал у "Манчестер Юнайтед": Антоні зробив несподівану заяву
Антоні проти Зінченка. Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Бразильський півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" Антоні продовжує відбиватися від звинувачень у насильстві. Футболіст опублікував листування, в якому ніжно спілкується з дівчиною, яка висунула проти нього звинувачення.

Антоні наполягає, що його подруга сама прийшла в гості, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

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Одразу дві дівчини звинуватили 23-річного футболіста "Манчестер Юнайтед" Антоні у фізичному та сексуальному насильстві. Клуб усунув бразильця від ігор та тренувань на час розслідування, а сам гравець щосили намагається виправдатися.

Антоні
Антоні у матчі з "Вулвергемптоном". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Що зробив Антоні

Бразилець представив листування з Інгрід Ланою, яка першою звинуватила його у знущаннях. Принаймні Антоні стверджує, що розмовляв у телефоні саме з цією дівчиною.

"Я щиро не хотів публікувати особисте листування, але йдеться про мою репутацію і моє майбутнє. Все, що видно на скриншотах, доводить, що у нас було одне побачення і воно було узгодженим. Інгрід — шахрайка, і я розберуся з нею в суді", — заявив Антоні.

Антоні
Листування Антоні з Інгрід Ланою. Скриншот YouTube

На скриншотах футболіст мило спілкується нібито з позивачем, яка напрошується до нього в гості, називає "улюбленим" та наполягає на побаченнях. Як тільки Антоні написав їй про те, що зберігає листування, вона чомусь почала просити його видалити скриншоти.

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