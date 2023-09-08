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У "Манчестер Юнайтед" одразу два скандали за день

8 вересня 2023 19:03
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У "Манчестер Юнайтед" одразу два скандали за день
Антоні на тренуванні. Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Не встигли вболівальники "Манчестер Юнайтед" прийти до тями після неприємної ситуації з відходом Мейсона Грінвуда, як в англійському клубі прогриміло ще два скандали. Обидва вони пов'язані із гравцями команди Еріка Тен Хага.

Антоні та Санчо в найближчому майбутньому можуть покинути клуб, повідомляє The Daily Mail.

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"Манчестер Юнайтед" вважали одним із фаворитів у боротьбі на перемогу в англійській Прем'єр-лізі. Проте серія неприємних новин із клубу змусили експертів та вболівальників сумніватися у перспективах "червоних дияволів".

Проблеми Антоні

Бразильського вінгера Антоні звинуватила у насильстві вже друга дівчина. Цього разу жертвою виявилася студентка юридичного факультету Райса Де Фрейтас. Дівчина заявила, що 23-річний Антоні завдав їй фізичної та психологічної травми навесні 2022 року.

У поліції зареєстровано протокол, який підтверджує слова дівчини, що постраждала. Інцидент стався в одному із нічних клубів Сан-Паулу. Незадовго до цього Антоні звинуватила у нападі його дівчина. Футболіста було виключено зі складу збірної Бразилії.

Образа Санчо

Півзахисник збірної Англії Джейдон Санчо звинуватив керівництво "Манчестер Юнайтед" у тому, що клуб без його згоди розпочав публічне обговорення ментального здоров'я гравця. 23-річний англієць заявив, що до нього несправедливо ставляться на "Олд Траффорд".

Джейдон Санчо
Джейдон Санчо під час атаки. Фото: Reuters/Lucas Peltier

При цьому у Санчо триває конфлікт із головним тренером команди Еріком Тен Хагом. Джейдон вважає, що його зробили "цапом-відбувайлом" через погані результати команди.

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