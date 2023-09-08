У "Манчестер Юнайтед" одразу два скандали за день
Не встигли вболівальники "Манчестер Юнайтед" прийти до тями після неприємної ситуації з відходом Мейсона Грінвуда, як в англійському клубі прогриміло ще два скандали. Обидва вони пов'язані із гравцями команди Еріка Тен Хага.
Антоні та Санчо в найближчому майбутньому можуть покинути клуб, повідомляє The Daily Mail.
"Манчестер Юнайтед" вважали одним із фаворитів у боротьбі на перемогу в англійській Прем'єр-лізі. Проте серія неприємних новин із клубу змусили експертів та вболівальників сумніватися у перспективах "червоних дияволів".
Проблеми Антоні
Бразильського вінгера Антоні звинуватила у насильстві вже друга дівчина. Цього разу жертвою виявилася студентка юридичного факультету Райса Де Фрейтас. Дівчина заявила, що 23-річний Антоні завдав їй фізичної та психологічної травми навесні 2022 року.
У поліції зареєстровано протокол, який підтверджує слова дівчини, що постраждала. Інцидент стався в одному із нічних клубів Сан-Паулу. Незадовго до цього Антоні звинуватила у нападі його дівчина. Футболіста було виключено зі складу збірної Бразилії.
Образа Санчо
Півзахисник збірної Англії Джейдон Санчо звинуватив керівництво "Манчестер Юнайтед" у тому, що клуб без його згоди розпочав публічне обговорення ментального здоров'я гравця. 23-річний англієць заявив, що до нього несправедливо ставляться на "Олд Траффорд".
При цьому у Санчо триває конфлікт із головним тренером команди Еріком Тен Хагом. Джейдон вважає, що його зробили "цапом-відбувайлом" через погані результати команди.
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