В "Манчестер Юнайтед" сразу два скандала за день
Не успели болельщики "Манчестер Юнайтед" прийти в себя после неприятной ситуации с уходом Мейсона Гринвуда, как в английском клубе прогремело еще два скандала. Оба они связаны с игроками команды Эрика Тен Хага.
Антони и Санчо в ближайшем будущем могут покинуть клуб, сообщает The Daily Mail.
"Манчестер Юнайтед" считали одним из фаворитов в борьбе на победу в английской Премьер-лиге. Однако серия неприятных новостей из клуба заставили экспертов и болельщиков сомневаться в перспективах "красных дьяволов".
Проблемы Антони
Бразильского вингера Антони обвинила в насилии уже вторая девушка. На этот раз жертвой оказалась студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас. Девушка заявила, что 23-летний Антони нанес ей физическую и психологическую травму весной 2022 года.
В полиции зарегистрирован протокол, который подтверждает слова пострадавшей девушки. Инцидент произошел в одном из ночных клубов Сан-Паулу. Незадолго до этого Антони обвинила в нападении его девушка. Футболист был исключен из состава сборной Бразилии.
Оскорбление Санчо
Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо обвинил руководство "Манчестер Юнайтед" в том, что клуб без его согласия начал публичное обсуждение ментального здоровья игрока. 23-летний англичанин заявил, что к нему несправедливо относятся на "Олд Траффорд".
При этом у Санчо продолжается конфликт с главным тренером команды Эриком Тен Хагом. Джейдон считает, что его сделали "козлом отпущения" из-за плохих результатов команды.
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