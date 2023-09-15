Шапаренко ждут в Германии: известны условия трансфера

Шапаренко и Сидорчук на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко до сих пор находится в сфере интересов сразу нескольких зарубежных клубов. Уже зимой молодой футболист может уйти из столичной команды.

У Шапаренко большие шансы на переезд в немецкую Бундеслигу, сообщает Stern.

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В начале прошлого сезона Николай Шапаренко получил тяжелую травму в еврокубковом матче за "Динамо". Футболист восстанавливался больше полугода. Большинство европейских клубов, которые хотели подписать Николая, перестали следить за его прогрессом. Но у 24-летнего полузащитника еще есть шанс переехать в Европу.

Николай Шапаренко в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Куда может перейти Шапаренко

В услугах украинского футболиста заинтересованы клубы из Италии, Турции и Германии. Наиболее серьезно на трансфер настроен берлинский "Унион", который стал одной из сенсаций прошлого турнира. Немецкая команда скоро дебютирует в Лиге чемпионов.

Летом "Унион" интересовался трансферной стоимостью Шапаренко, но дальше этого дело не зашло. Однако берлинцы продолжают наблюдать за прогрессом полузащитника "Динамо". Если ближайшие пять месяцев Николай проведет без травм, зимой "Унион" вернется к идее его трансфера.

Сообщается, что берлинцы могут попытаться договориться с "Динамо" об аренде футболиста с правом выкупа его контракта.

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