Шапаренка чекають у Німеччині: відомі умови трансферу

Шапаренко та Сидорчук на тренуванні збірної України. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко досі перебуває у сфері інтересів одразу кількох закордонних клубів. Взимку молодий футболіст може піти зі столичної команди.

Шапаренко має великі шанси на переїзд до німецької Бундесліги, повідомляє Stern.

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На початку минулого сезону Микола Шапаренко отримав тяжку травму в єврокубковому матчі за "Динамо". Футболіст відновлювався понад пів року. Більшість європейських клубів, які хотіли підписати Миколу, припинили стежити за його прогресом. Але 24-річний півзахисник ще має шанс переїхати до Європи.

Микола Шапаренко у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Куди може перейти Шапаренко

У послугах українського футболіста зацікавлені клуби з Італії, Туреччини та Німеччини. Найбільш серйозно на трансфер налаштований берлінський "Уніон", який став однією із сенсацій минулого турніру. Німецька команда незабаром дебютує у Лізі чемпіонів.

Влітку "Уніон" цікавився трансферною вартістю Шапаренка, але далі за це справа не зайшла. Проте берлінці продовжують спостерігати за прогресом півзахисника "Динамо". Якщо найближчі п'ять місяців Микола проведе без травм, узимку "Уніон" повернеться до ідеї його трансферу.

Повідомляється, що берлінці можуть спробувати домовитись із "Динамо" про оренду футболіста з правом викупу його контракту.

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