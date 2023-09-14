Кабаєв розповів про складну розмову з Ярмоленком у "Динамо"

Андрій Ярмоленко у матчі за збірну України. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Півзахисник "Динамо" Владислав Кабаєв розповів про зміни у команді, які відбулися після повернення до клубу капітана збірної України Андрія Ярмоленка. Новачок "біло-синіх" отримав номер, під яким грав Кабаєв.

Владислав згадав деталі розмови з Ярмоленком, повідомляє "Трибуна".

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Андрій Ярмоленко повернувся до "Динамо" минулого літа через шість років, протягом яких виступав у закордонних клубах. Владислав Кабаєв віддав одному з найкращих футболістів України 7-й номер, а собі взяв футболку із цифрою 22 на спині.

Кабаєв у грі за "Динамо". Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Спілкування з Ярмоленком

Владислав Кабаєв розповів, що самостійно прийняв рішення віддати одному з лідерів "Динамо" сьомий номер. Вболівальники дякували йому в соціальних мережах, а сам Андрій Ярмоленко кілька разів запитав, чи впевнений Кабаєв у своєму рішенні.

"Мені казали, що він класний мужик, а зараз я переконався в цьому. Дуже велика повага до цього футболіста. Він прийшов і каже: "Мені байдуже". Я сказав: "Та ні, візьми. Я візьму собі 22-й номер, під ним у мене більше йшло у "Зорі". Може, треба змінити номер", — розповів Владислав Кабаєв.

За словами півзахисника "Динамо", він не шкодує про своє рішення. Кабаєв поділився враженнями про те, як Ярмоленко поводиться в "Динамо". За словами Владислава, ветеран київської команди завжди перебуває у гарному настрої, він позитивний і насолоджується кожним тренуванням. Кабаєв заявив, що йому дуже приємно грати в одній команді з Ярмоленком.

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