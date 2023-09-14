Кабаев рассказал о сложном разговоре с Ярмоленко в "Динамо"

Андрей Ярмоленко в матче за сборную Украины. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев рассказал об изменениях в команде, которые произошли после возвращения в клуб капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко. Новичок "бело-синих" получил номер, под которым играл Кабаев.

Владислав вспомнил детали разговора с Ярмоленко, сообщает "Трибуна".

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Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо" прошлым летом спустя шесть лет, в течение которых выступал в зарубежных клубах. Владислав Кабаев отдал одному из лучших футболистов Украины 7-й номер, а себе взял футболку с цифрой 22 на спине.

Кабаев в игре за "Динамо". Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Общение с Ярмоленко

Владислав Кабаев рассказал о том, что самостоятельно принял решение отдать одному из лидеров "Динамо" седьмой номер. Болельщики благодарили его в социальных сетях, а сам Андрей Ярмоленко несколько раз спросил, уверен ли Кабаев в своем решении.

"Мне говорили, что он классный мужик, а сейчас я убедился в этом. Очень большое уважение к этому футболисту. Он пришел и говорит: "Мне все равно". Я сказал: "Да нет, возьми. Я возьму себе 22-й номер, под ним у меня больше шло в "Заре". Может, нужно изменить номер", — рассказал Владислав Кабаев.

По словам полузащитника "Динамо", он совершенно не жалеет о своем решении. Кабаев поделился впечатлениями о том, как Ярмоленко ведет себя в "Динамо". По словам Владислава, ветеран киевской команды всегда находится в хорошем настроении, он позитивен и наслаждается каждой тренировкой. Кабаев заявил, что ему очень приятно играть в одной команде с Ярмоленко.

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