Супряга вернулся в заявку "Динамо" в УПЛ

Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо"

Форвард Владислав Супряга все же поможет киевскому "Динамо" в Украинской Премьер-лиге. Клуб внес нападающего в заявку под 21-м номером.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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В последний раз Владислав Супряга появлялся на поле более года назад в составе молодежной сборной Украины, а до этого — итальянской "Сампдории", где выступал на правах аренды. В прошлом сезоне он не провел ни одного официального матча за "Динамо".

Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо"

Напомним, в прошлом году Супряга перенес операцию. Во время зимнего сбора "Динамо" он уже полноценно работал с командой, но получил повторную травму и был вынужден снова начать цикл лечения.

Возможно, вернется на поле раньше

В июне президент "Динамо" Игорь Суркис говорил, что игроку нужно еще 3-4 месяца на восстановление после операции, а в начале сентября фитнес-тренер Вадим Данильченко, работавший с форвардом в период его реабилитации, заявил, что до возвращения Владислава на поле "осталось совсем немного".

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