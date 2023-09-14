Зірковий футболіст залишився без зарплати: "Ювентус" не хоче платити йому гроші

Гравець "Ювентуса" Поль Погба. Фото: REUTERS/Massimo Pinca/File

Туринський "Ювентус" відреагував на провалений допінг-тест зіркового французького півзахисника Поля Погба. У клубі вжили кардинальних заходів.

Наразі футболісту перестали нараховувати зарплату, повідомив портал Gazzetta dello Sport.

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Зазначимо, що після повернення до "Ювентуса" у 2022 році Погба переслідують неприємності. Спочатку він був травмований майже весь минулий сезон. У новому відіграв два матчі, й тепер на нього чекає дискваліфікація за вживання заборонених препаратів.

З Погба вчинили в рамках закону

Раніше після матчу першого туру Серії А в організмі Погба допінг-тест виявив препарат тестостерону.

Після проваленого допінг-тесту "Ювентус" згідно зі статутом Серії А отримав можливість припинити платити футболістові зарплату.

При цьому на момент розслідування та відбування дискваліфікації клуб може платити футболістові близько 2 тисяч євро на місяць.

Також "Ювентус" отримає право розірвати коштовний контракт, якщо суд визнає француза винним. Для туринців це був би ідеальний варіант, оскільки у резервіста Погба найбільша зарплата у клубі та контракт до 2026 року.

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