Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зірковий футболіст залишився без зарплати: "Ювентус" не хоче платити йому гроші arrow

Зірковий футболіст залишився без зарплати: "Ювентус" не хоче платити йому гроші

14 вересня 2023 06:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зірковий футболіст залишився без зарплати: "Ювентус" не хоче платити йому гроші
Гравець "Ювентуса" Поль Погба. Фото: REUTERS/Massimo Pinca/File
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Туринський "Ювентус" відреагував на провалений допінг-тест зіркового французького півзахисника Поля Погба. У клубі вжили кардинальних заходів.

Наразі футболісту перестали нараховувати зарплату, повідомив портал Gazzetta dello Sport.

Читайте також:

Зазначимо, що після повернення до "Ювентуса" у 2022 році Погба переслідують неприємності. Спочатку він був травмований майже весь минулий сезон. У новому відіграв два матчі, й тепер на нього чекає дискваліфікація за вживання заборонених препаратів.

З Погба вчинили в рамках закону

Раніше після матчу першого туру Серії А в організмі Погба допінг-тест виявив препарат тестостерону.

Після проваленого допінг-тесту "Ювентус" згідно зі статутом Серії А отримав можливість припинити платити футболістові зарплату.

При цьому на момент розслідування та відбування дискваліфікації клуб може платити футболістові близько 2 тисяч євро на місяць.

Також "Ювентус" отримає право розірвати коштовний контракт, якщо суд визнає француза винним. Для туринців це був би ідеальний варіант, оскільки у резервіста Погба найбільша зарплата у клубі та контракт до 2026 року.

Нагадаємо, Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди піде футболіст.

Судаков пояснив помилку, через яку Україна пропустив гол від Італії.

Ребров назвав головну причину поразки збірної України в Італії.

Мальдіні офіційно завершив кар'єру у футболі.

Англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Україна поставить Росію на місце", — Яременко

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз