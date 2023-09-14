Звездный футболист остался без зарплаты: "Ювентус" не хочет платить ему деньги

Игрок "Ювентуса" Поль Погба. Фото: REUTERS/Massimo Pinca/File

Туринский "Ювентус" отреагировал на проваленный допинг тест звездного французского полузащитника Поля Погба. В клубе приняли кардинальные меры.

На текущий момент футболисту перестали начислять зарплату, сообщил портал Gazzetta dello Sport.

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Отметим, что после возвращения в "Ювентус" в 2022 году Погба преследуют неприятности. Сначала он был травмирован почти весь прошлый сезон. Сейчас в новом отыграл два матча, и теперь его ждет дисквалификация за употребление запрещенных препаратов.

С Погба поступили в рамках закона

Ранее после матча первого тура Серии А в организме Погба допинг-тест обнаружил препарат тестостерона.

После проваленного допинг-теста "Ювентус" согласно со статутом Серии А получил возможность перестать платить футболисту зарплату.

При этом на момент расследования и отбывания дисквалификации клуб может платить футболисту около 2 тысяч евро в месяц.

Также "Ювентус" получит право разорвать дорогостоящий контракт, если суд признает француза виновным. Для туринцев это был бы идеальный вариант, поскольку у резервиста Погба самая большая зарплата в клубе и контракт до 2026 года.

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