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Супряга повернувся в заявку "Динамо" в УПЛ

14 вересня 2023 10:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Супряга повернувся в заявку "Динамо" в УПЛ
Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Форвард Владислав Супряга все ж таки допоможе київському “Динамо” в Українській Прем’єр-лізі. Клуб вніс нападника до заявки під 21-м номером.

Про це інформує офіційний сайт УПЛ.

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Востаннє Владислав Супряга з'являвся на полі понад рік тому у складі молодіжної збірної України, а до цього — італійської "Сампдорії", де виступав на правах оренди. Минулого сезону він не провів жодного офіційного матчу за "Динамо".

супряга
Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо"

Нагадаємо, минулого року Супряга переніс операцію. Під час зимових зборів "Динамо" він уже повноцінно працював із командою, але отримав повторну травму і був змушений знову розпочати цикл лікування.

Можливо, повернеться на поле раніше

У червні президент "Динамо" Ігор Суркіс казав, що гравцю потрібно ще 3-4 місяці на відновлення після операції, а на початку вересня фітнес-тренер Вадим Данильченко, який працював з форвардом у період його реабілітації, заявив, що до повернення Владислава на поле “залишилося зовсім небагато".

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