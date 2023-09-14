Супряга повернувся в заявку "Динамо" в УПЛ
Форвард Владислав Супряга все ж таки допоможе київському “Динамо” в Українській Прем’єр-лізі. Клуб вніс нападника до заявки під 21-м номером.
Про це інформує офіційний сайт УПЛ.
Востаннє Владислав Супряга з'являвся на полі понад рік тому у складі молодіжної збірної України, а до цього — італійської "Сампдорії", де виступав на правах оренди. Минулого сезону він не провів жодного офіційного матчу за "Динамо".
Нагадаємо, минулого року Супряга переніс операцію. Під час зимових зборів "Динамо" він уже повноцінно працював із командою, але отримав повторну травму і був змушений знову розпочати цикл лікування.
Можливо, повернеться на поле раніше
У червні президент "Динамо" Ігор Суркіс казав, що гравцю потрібно ще 3-4 місяці на відновлення після операції, а на початку вересня фітнес-тренер Вадим Данильченко, який працював з форвардом у період його реабілітації, заявив, що до повернення Владислава на поле “залишилося зовсім небагато".
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