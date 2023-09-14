Супряга повернувся в заявку "Динамо" в УПЛ

Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо"

Форвард Владислав Супряга все ж таки допоможе київському “Динамо” в Українській Прем’єр-лізі. Клуб вніс нападника до заявки під 21-м номером.

Про це інформує офіційний сайт УПЛ.

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Востаннє Владислав Супряга з'являвся на полі понад рік тому у складі молодіжної збірної України, а до цього — італійської "Сампдорії", де виступав на правах оренди. Минулого сезону він не провів жодного офіційного матчу за "Динамо".

Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо"

Нагадаємо, минулого року Супряга переніс операцію. Під час зимових зборів "Динамо" він уже повноцінно працював із командою, але отримав повторну травму і був змушений знову розпочати цикл лікування.

Можливо, повернеться на поле раніше

У червні президент "Динамо" Ігор Суркіс казав, що гравцю потрібно ще 3-4 місяці на відновлення після операції, а на початку вересня фітнес-тренер Вадим Данильченко, який працював з форвардом у період його реабілітації, заявив, що до повернення Владислава на поле “залишилося зовсім небагато".

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