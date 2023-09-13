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Майбутній суперник Усика звинуватив українця та Ф'юрі у неповазі до боксу та фанатів

13 вересня 2023 18:10
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Агабекян Карен
редактор
Майбутній суперник Усика звинуватив українця та Ф'юрі у неповазі до боксу та фанатів
Філіп Хрговіч. Фото: ringside24.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ймовірно, у своєму наступному поєдинку українець Олександр Усик захищатиме титул чемпіона IBF проти обов'язкового претендента із Хорватії Філіпа Хрговіча. Однак поки що бій не призначений, але майбутній опонент уже почав дуже багато говорити.

Остання заява Хрговіча в інтерв'ю Boxing Social викликана тим, що так і не вдалося організувати бій за абсолютне чемпіонство між Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

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За свою кар'єру Усик виграв 21 поєдинок, жодного разу не програвав і 14 боїв завершив достроково. Хрговіч має 16 перемог, 13 нокаутів, і також немає програних поєдинків.

Усик та Ф'юрі бояться один одного

За словами Хрговіча, Усик та Ф'юрі не домовилися про бій за абсолютне чемпіонство через страх один перед одним.

Філіп вважає, що обидва боксери виявили неповагу до боксу та фанатів через цю ситуацію.

"У мене немає сумнівів, що Ф'юрі не хоче цього об'єднання титулів. І я не хочу, щоб хтось говорив мені про об'єднавчий бій. Зрозуміло ж, що Ф'юрі його не хоче. У них було дуже багато часу, щоб влаштувати цей поєдинок, але вони не захотіли її робити. Можливо, вони обоє бояться втратити свій ідеальний послужний список", — сказав хорват.

Хрговіч додав, що він наступний претендент для Усика і не дозволить українцеві провести жодний об'єднавчий бій за жодні відступні.

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