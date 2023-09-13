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Будущий соперник Усика обвинил украинца и Фьюри в неуважении к боксу и фанатам

13 сентября 2023 18:10
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Агабекян Карен
редактор
Будущий соперник Усика обвинил украинца и Фьюри в неуважении к боксу и фанатам
Филип Хргович. Фото: ringside24.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вероятно, в своем следующем поединке украинец Александр Усик будет защищать титул чемпиона IBF против обязательного претендента из Хорватии Филипа Хрговича. Однако пока еще бой не назначен, но будущий оппонент уже начал очень много говорить.

Последнее заявление Хрговича в интервью Boxing Social вызвано тем, что так и не удалось организовать бой за абсолютное чемпионство между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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За свою карьеру Усик выиграл 21 поединок, ни разу не проигрывал и 14 боев завершил досрочно. У Хрговича 16 побед, 13 нокаутами, и также нет проигранных поединков.

Усик и Фьюри боятся друг друга

По словам Хрговича, Усик и Фьюри не договорились о бое за абсолютное чемпионство из-за страха друг перед другом.

Филип считает, что оба боксера проявили неуважение к боксу и фанатам из-за этой ситуации.

"У меня нет сомнений, что Фьюри не хочет это объединение титулов. И я не хочу, чтобы кто-то говорил мне про объединительный бой. Понятно же, что Фьюри его не хочет. У них было очень много времени, чтобы устроить этот поединок, но они не захотели ее делать. Возможно, они оба боятся потерять свой идеальный послужной список", — сказал хорват.

Хргович добавил, что он следующий претендент для Усика и не позволит украинцу провести никакой объединительный бой ни за какие отступные.

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