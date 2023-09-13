Мальдини официально завершил карьеру в футболе

Паоло и Кристиан Мальдини. Фото: instagram.com/christian.maldini/

Первенец легендарного бывшего защитника сборной Италии Паоло Мальдини принял решение завершить карьеру. Кристиан Мальдини не сумел повторить в футболе путь своих отца и деда.

Сын бывшего защитника "Милана" принял решение кардинально изменить карьеру, сообщает Football Italia.

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У легендарного итальянского футболиста Паоло Мальдини, который и сам вырос в многодетной семье, два сына. Оба они решили продолжить спортивную династию, но пока и близко не добились успехов, которыми могут похвастаться их дед Чезаре Мальдини и отец Паоло Мальдини.

Кристиан Мальдини на поле. Фото: instagram.com/christian.maldini/

Решение Кристиана

Старший сын бывшего защитника "Милана" уже никогда не станет чемпионом Италии. Кристиан Мальдини решил завершить карьеру футболиста в возрасте 27 лет. Он является выпускником знаменитой академии "Милана". Кристиан успел поиграть в таких клубах, как "Реджана", "Про Сесто" и "Лекко".

Кристиан Мальдини уже знает, чем будет заниматься дальше. Он устроился в фирму известного итальянского футбольного агента Беппе Ризо.

Младший сын Паоло Мальдини, Даниэль, представляет итальянский клуб "Эмполи". Атакующему полузащитнику 21 год.

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