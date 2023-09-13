Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мальдіні офіційно завершив кар'єру у футболі arrow

Мальдіні офіційно завершив кар'єру у футболі

13 вересня 2023 14:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мальдіні офіційно завершив кар'єру у футболі
Паоло та Крістіан Мальдіні. Фото: instagram.com/christian.maldini/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Первісток легендарного колишнього захисника збірної Італії Паоло Мальдіні вирішив завершити кар'єру. Крістіан Мальдіні не зумів повторити у футболі шлях своїх батька та діда.

Син колишнього захисника "Мілана" вирішив кардинально змінити кар'єру, повідомляє Football Italia.

Читайте також:

У легендарного італійського футболіста Паоло Мальдіні, який і сам виріс у багатодітній родині, два сини. Обидва вони вирішили продовжити спортивну династію, але поки що й близько не досягли успіхів, якими можуть похвалитися їхні дід Чезаре Мальдіні та батько Паоло Мальдіні.

Крістіан Мальдіні
Крістіан Мальдіні на полі. Фото: instagram.com/christian.maldini/

Рішення Крістіана

Старший син колишнього захисника "Мілана" вже ніколи не стане чемпіоном Італії. Крістіан Мальдіні вирішив завершити кар'єру футболіста у віці 27 років. Він випускник знаменитої академії "Мілана". Крістіан встиг пограти в таких клубах, як "Реджана", "Про Сесто" та "Лекко".

Крістіан Мальдіні вже знає, чим займатиметься далі. Він улаштувався у фірму відомого італійського футбольного агента Беппе Різо.

Молодший син Паоло Мальдіні, Даніель, представляє італійський клуб "Емполі". Атакуючий півзахисник має 21 рік.

Нагадаємо, Буяльський стане наступним продажем "Динамо": куди піде футболіст. 

Судаков пояснив помилку, через яку Україна пропустив гол від Італії. 

Ребров назвав головну причину поразки збірної України в Італії. 

Андрій Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні. 

Англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Україна поставить Росію на місце", — Яременко

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз