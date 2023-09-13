Мальдіні офіційно завершив кар'єру у футболі

Паоло та Крістіан Мальдіні. Фото: instagram.com/christian.maldini/

Первісток легендарного колишнього захисника збірної Італії Паоло Мальдіні вирішив завершити кар'єру. Крістіан Мальдіні не зумів повторити у футболі шлях своїх батька та діда.

Син колишнього захисника "Мілана" вирішив кардинально змінити кар'єру, повідомляє Football Italia.

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У легендарного італійського футболіста Паоло Мальдіні, який і сам виріс у багатодітній родині, два сини. Обидва вони вирішили продовжити спортивну династію, але поки що й близько не досягли успіхів, якими можуть похвалитися їхні дід Чезаре Мальдіні та батько Паоло Мальдіні.

Крістіан Мальдіні на полі. Фото: instagram.com/christian.maldini/

Рішення Крістіана

Старший син колишнього захисника "Мілана" вже ніколи не стане чемпіоном Італії. Крістіан Мальдіні вирішив завершити кар'єру футболіста у віці 27 років. Він випускник знаменитої академії "Мілана". Крістіан встиг пограти в таких клубах, як "Реджана", "Про Сесто" та "Лекко".

Крістіан Мальдіні вже знає, чим займатиметься далі. Він улаштувався у фірму відомого італійського футбольного агента Беппе Різо.

Молодший син Паоло Мальдіні, Даніель, представляє італійський клуб "Емполі". Атакуючий півзахисник має 21 рік.

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