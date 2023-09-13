Мальдіні офіційно завершив кар'єру у футболі
Первісток легендарного колишнього захисника збірної Італії Паоло Мальдіні вирішив завершити кар'єру. Крістіан Мальдіні не зумів повторити у футболі шлях своїх батька та діда.
Син колишнього захисника "Мілана" вирішив кардинально змінити кар'єру, повідомляє Football Italia.
У легендарного італійського футболіста Паоло Мальдіні, який і сам виріс у багатодітній родині, два сини. Обидва вони вирішили продовжити спортивну династію, але поки що й близько не досягли успіхів, якими можуть похвалитися їхні дід Чезаре Мальдіні та батько Паоло Мальдіні.
Рішення Крістіана
Старший син колишнього захисника "Мілана" вже ніколи не стане чемпіоном Італії. Крістіан Мальдіні вирішив завершити кар'єру футболіста у віці 27 років. Він випускник знаменитої академії "Мілана". Крістіан встиг пограти в таких клубах, як "Реджана", "Про Сесто" та "Лекко".
Крістіан Мальдіні вже знає, чим займатиметься далі. Він улаштувався у фірму відомого італійського футбольного агента Беппе Різо.
Молодший син Паоло Мальдіні, Даніель, представляє італійський клуб "Емполі". Атакуючий півзахисник має 21 рік.
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