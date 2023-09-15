"Реал" решил судьбу Лунина: что будет с украинским голкипером

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Руководство мадридского "Реала" решило выкупить контракт голкипера сборной Испании Кепы Аррисабалаги. "Королевский клуб" готовит предложение для лондонского "Челси".

Украинца Лунина категорически не устраивает эта ситуация, сообщает Sport.es.

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Тренерскому штабу "Реала" понравился уровень мастерства Кепы Аррисабалаги. Несмотря на то, что в соглашении с "Челси" нет пункта о выкупе прав на голкипера, мадридцы заинтересованы в том, чтобы получить полные права на футболиста.

Контракт Кепы с "Челси" действует до лета 2025 года. Лондонцы хотят получить за испанского голкипера 25 млн евро, но "Реал" хочет заплатить гораздо меньше. Сам Аррисабалага хотел бы продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу". В двух матчах за "королевский клуб" он пропустил всего один гол.

Ситуация Лунина

Такое положение категорически не устраивает Андрея Лунина. Весной в состав "Реала" вернется травмированный Тибо Куртуа, и украинец снова станет третьим вратарем команды.

Андрей Лунин ловит мяч. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Согласно информации журналистов, Андрей Лунин принял решение сменить команду летом 2024 года. Он еще не знает, где продолжит карьеру, но это должен быть один из известных европейских клубов.

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