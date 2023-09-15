"Реал" вирішив долю Луніна: що буде з українським голкіпером
Керівництво мадридського "Реала" вирішило викупити контракт голкіпера збірної Іспанії Кепи Аррісабалаги. "Королівський клуб" готує пропозицію для лондонського "Челсі".
Українця Луніна категорично не влаштовує цю ситуацію, повідомляє Sport.es.
Тренерському штабу "Реала" сподобався рівень майстерності Кепи Аррісабалаги. Попри те, що в угоді з Челсі немає пункту про викуп прав на голкіпера, мадридці зацікавлені в тому, щоб отримати повні права на футболіста.
Контракт Кепи з "Челсі" діє до літа 2025 року. Лондонці хочуть отримати за іспанського голкіпера 25 млн євро, але "Реал" хоче заплатити набагато менше. Сам Аррісабалага хотів би продовжити кар'єру на "Сантьяго Бернабеу". У двох матчах за "королівський клуб" він пропустив лише один гол.
Ситуація Луніна
Таке становище категорично не влаштовує Андрія Луніна. Весною до складу "Реала" повернеться травмований Тібо Куртуа, і українець знову стане третім воротарем команди.
За інформацією журналістів, Андрій Лунін ухвалив рішення змінити команду влітку 2024 року. Він ще не знає, де продовжить кар'єру, але це має бути один із відомих європейських клубів.
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