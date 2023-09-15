Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Реал" вирішив долю Луніна: що буде з українським голкіпером arrow

"Реал" вирішив долю Луніна: що буде з українським голкіпером

15 вересня 2023 19:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Реал" вирішив долю Луніна: що буде з українським голкіпером
Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво мадридського "Реала" вирішило викупити контракт голкіпера збірної Іспанії Кепи Аррісабалаги. "Королівський клуб" готує пропозицію для лондонського "Челсі".

Українця Луніна категорично не влаштовує цю ситуацію, повідомляє Sport.es.

Читайте також:

Тренерському штабу "Реала" сподобався рівень майстерності Кепи Аррісабалаги. Попри те, що в угоді з Челсі немає пункту про викуп прав на голкіпера, мадридці зацікавлені в тому, щоб отримати повні права на футболіста.

Контракт Кепи з "Челсі" діє до літа 2025 року. Лондонці хочуть отримати за іспанського голкіпера 25 млн євро, але "Реал" хоче заплатити набагато менше. Сам Аррісабалага хотів би продовжити кар'єру на "Сантьяго Бернабеу". У двох матчах за "королівський клуб" він пропустив лише один гол.

Ситуація Луніна

Таке становище категорично не влаштовує Андрія Луніна. Весною до складу "Реала" повернеться травмований Тібо Куртуа, і українець знову стане третім воротарем команди.

Андрій Лунін
Андрій Лунін ловить м'яч. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

За інформацією журналістів, Андрій Лунін ухвалив рішення змінити команду влітку 2024 року. Він ще не знає, де продовжить кар'єру, але це має бути один із відомих європейських клубів.

Нагадаємо, Шапаренка чекають у Німеччині: відомі умови трансферу. 

Циганков може піти з "Жирони": гравцем зацікавився топклуб. 

Тимощук вперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав. 

Гравців "Реала" заарештували прямо на базі клубу: у чому їх звинувачують. 

Гравець "Зорі" розповів правду про звільнення Лалатовича.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз