"Реал" вирішив долю Луніна: що буде з українським голкіпером

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Керівництво мадридського "Реала" вирішило викупити контракт голкіпера збірної Іспанії Кепи Аррісабалаги. "Королівський клуб" готує пропозицію для лондонського "Челсі".

Українця Луніна категорично не влаштовує цю ситуацію, повідомляє Sport.es.

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Тренерському штабу "Реала" сподобався рівень майстерності Кепи Аррісабалаги. Попри те, що в угоді з Челсі немає пункту про викуп прав на голкіпера, мадридці зацікавлені в тому, щоб отримати повні права на футболіста.

Контракт Кепи з "Челсі" діє до літа 2025 року. Лондонці хочуть отримати за іспанського голкіпера 25 млн євро, але "Реал" хоче заплатити набагато менше. Сам Аррісабалага хотів би продовжити кар'єру на "Сантьяго Бернабеу". У двох матчах за "королівський клуб" він пропустив лише один гол.

Ситуація Луніна

Таке становище категорично не влаштовує Андрія Луніна. Весною до складу "Реала" повернеться травмований Тібо Куртуа, і українець знову стане третім воротарем команди.

Андрій Лунін ловить м'яч. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

За інформацією журналістів, Андрій Лунін ухвалив рішення змінити команду влітку 2024 року. Він ще не знає, де продовжить кар'єру, але це має бути один із відомих європейських клубів.

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