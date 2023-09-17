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Трубин пропустил в первом же матче за "Бенфику": как сыграл украинец

17 сентября 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Трубин пропустил в первом же матче за "Бенфику": как сыграл украинец
Празднование забитого мяча. Фото: "Бенфика"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В пятом туре чемпионата Португалии "Бенфика" играла в гостях с "Визелой". С первых минут матча на поле вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.

Для украинца это была дебютная игра в составе "орлов", сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что донецкий "Шахтер" получил за трансфер Трубина 10 млн евро плюс 1 млн бонусами и 40% суммы трансфера от дальнейшей продажи.

 

 

"Бенфика" удержала победу

"Визела" — "Бенфика" — 1:2

Голы: Саму, 70 (с пенальти) — Муса, 9, Ди Мария, 39.

"Бенфика" еще в первом тайме забила два мяча усилиями Мусы и Ди Марии. Мало что предвещало беду для "орлов", но во втором тайме они пропустили от Саму с пенальти и была угроза того, что соперник сравняет счет. Но гости все же удержали преимущество.

Отметим, что кроме пропущенного мяча Трубин за матч также совершил один сейв.

В настоящее время "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. У команды 12 очков после 5 туров и отставание в один балл от "Порту".

20 сентября "Бенфика" в Первом туре Лиги чемпионов сыграет с "Зальцбургом".

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