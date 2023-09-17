Трубин пропустил в первом же матче за "Бенфику": как сыграл украинец
В пятом туре чемпионата Португалии "Бенфика" играла в гостях с "Визелой". С первых минут матча на поле вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.
Для украинца это была дебютная игра в составе "орлов", сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что донецкий "Шахтер" получил за трансфер Трубина 10 млн евро плюс 1 млн бонусами и 40% суммы трансфера от дальнейшей продажи.
"Бенфика" удержала победу
"Визела" — "Бенфика" — 1:2
Голы: Саму, 70 (с пенальти) — Муса, 9, Ди Мария, 39.
"Бенфика" еще в первом тайме забила два мяча усилиями Мусы и Ди Марии. Мало что предвещало беду для "орлов", но во втором тайме они пропустили от Саму с пенальти и была угроза того, что соперник сравняет счет. Но гости все же удержали преимущество.
Отметим, что кроме пропущенного мяча Трубин за матч также совершил один сейв.
В настоящее время "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. У команды 12 очков после 5 туров и отставание в один балл от "Порту".
20 сентября "Бенфика" в Первом туре Лиги чемпионов сыграет с "Зальцбургом".
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