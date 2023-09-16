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"Валенсія" знищила "Атлетіко": невтішний матч для Яремчука

16 вересня 2023 21:53
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Агабекян Карен
редактор
"Валенсія" знищила "Атлетіко": невтішний матч для Яремчука
"Валенсія" — "Атлетіко". Фото: "Валенсія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Іспанії стартував п'ятий тур Ла Ліги. "Валенсія" українця Романа Яремчука зіграла з "Атлетіко".

"Кажани" перемогли з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Яремчуку не дали шанс

До цього матчу "Атлетіко" не програвав у сезоні Ла Ліги, але ще в першому таймі двічі пропустили від конкурента Яремчука Уго Дуро.

У другому таймі рахунок розгромним зробив Хаві Герра.

Яремчук весь матч просидів на лаві запасних. Для українця це була друга гра в заявці клубу, але він знову не зіграв.

"Валенсія" змогла знову перемогти після двох поразок поспіль та піднялась на п'яте місце в турнірній таблиці. "Атлетіко" наразі йде сьомим.

"Валенсія" — "Атлетіко" — 3:0

Голи: Дуро, 5, 34, Герра, 54

"Валенсія": Мамардашвілі — Коррея (Тарреха, 83), Москера, Діахабі, Гайя (Озкачар, 70) — Пепелу, Герра — Фран Перес, Алмейда (Амалла, 70), Канос (Дієго Лопес, 59) — Дуро (Гільямон, 83).

"Атлетіко": Облак — Аспілікуета, Савич (Моліна, 46), Вітсель, Ермосо (Сауль, 62), Рікельме (Корреа, 46) — Льоренте, Барріос, Лемар (Галан, 44) — Грізманн (Хіменес, 62), Мората.

Попередження: Мамардашвілі, 56 — Ермосо, 23, Льоренте, 36, Грізманн, 37, Сауль, 74.

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