Яремчук рассказал, почему перешел в "Валенсию"

Яремчук и Цыганков на разминке. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук минувшим летом перешел из бельгийского "Брюгге" в испанскую "Валенсию". Футболист поделился первыми впечатлениями о новых лиге и команде.

Яремчук надеется закрепиться в составе левантийцев как можно быстрее, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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Роман Яремчук успел забить четыре гола за "Брюгге" в еврокубках летом этого года. Несмотря на такую результативность, тренерский штаб команды не практически не выпускал форварда в национальном первенстве, а перед закрытием трансферного окна игрока отдали в аренду в "Валенсию" сроком на год.

Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Что сказал Яремчук о новой команде

Украинский футболист признался в том, что чувствует большую ответственность перед тренерским штабом и болельщиками "Валенсии". Яремчук не помнит те сезоны, когда "летучие мыши" выходили в финал Лиги чемпионов из-за того, что был тогда слишком юн, однако Роман знает о славной истории испанского клуба.

"Я буду очень много работать для того, чтобы приносить пользу команде и себе, достигать поставленных перед собой целей. Тут, на "Месталье", я чувствую дух серьезного клуба с большими традициями", — рассказал Роман Яремчук.

Украинец вспомнил о Давиде Вилье и Давиде Сильве, известных футболистах "Валенсии". Яремчук надеется оставить значимый след в истории левантийской команды.

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