Яремчук розповів, чому перейшов до "Валенсії"

Яремчук та Циганков на розминці. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард збірної України Роман Яремчук минулого літа перейшов із бельгійського "Брюгге" до іспанської "Валенсії". Футболіст поділився першими враженнями про нові ліги та команду.

Яремчук сподівається закріпитися у складі левантійців якнайшвидше, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Роман Яремчук встиг забити чотири голи за "Брюгге" в єврокубках цього літа. Попри таку результативність, тренерський штаб команди не практично не випускав форварда у національній першості, а перед закриттям трансферного вікна гравця віддали в оренду до "Валенсії" терміном на рік.

Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Що сказав Яремчук про нову команду

Український футболіст зізнався у тому, що відчуває велику відповідальність перед тренерським штабом та вболівальниками "Валенсії". Яремчук не пам'ятає ті сезони, коли "кажани" виходили у фінал Ліги чемпіонів через те, що був тоді надто юний, проте Роман знає про славну історію іспанського клубу.

"Я дуже багато працюватиму для того, щоб приносити користь команді та собі, досягати поставлених перед собою цілей. Тут, на "Містальї", я відчуваю дух серйозного клубу з великими традиціями", — розповів Роман Яремчук.

Українець згадав про Давида Вілью та Давида Сільву, відомих футболістів "Валенсії". Яремчук сподівається залишити значний слід історії левантійської команди.

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